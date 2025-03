Kolléganője sietett a segítségére.

Pásztor Erzsi nemrégiben balesetet szenvedett, derült ki a story.hu cikkéből. Mint írják, a 88 esztendős színésznő az előadása után, a sötétben nem vette észre a Játékszín művészbejárója előtt tátongó lyukat és elesett. Sajnos annyira megütötte magát, hogy a kolléganőjének, Zsurzs Katinak kellett hazakísérnie.

„A cipőm az úttestre repült, én térdig becsúsztam a színház előtt parkoló egyik autó alá. Az én anyukám, az égből és az összes angyal ott volt velem, hogy megóvjon. Ha rosszabbul esem, ebből komolyabb bajom is történhetett volna. Szerencsére az én szeretett kolléganőm a segítségemre sietett az esti előadás után és haza is kísért” – számolt be a történtekről Pásztor Erzsi, aki öt nap múlva ismét színpadra állt.

A darab végére bevallom, már a hangom is elment a fájdalomtól. Nem engedtem meg magamnak, hogy ebből a közönség bármit is észrevegyen, de a bal lábamat azóta is fáslizom. És amikor nem állok a színpadon, akkor felpolcolom. Mindennek már két hete

– fogalmazott a művésznő.