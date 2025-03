Radnóti Sándor, Széchenyi-díjas művészetfilozófus a budapesti FUGA előtti padon hagyta irodalmi értékű botját 2025. február 28-án. A neves irodalomkritikus ezt megelőzően Vörös Imre akadémikussal és az Akadémiai Dolgozók Fórumával sajtótájékoztatót tartott, amelyről az Index a helyszínről tudósított.

Radnóti Sándor Facebook-oldalán most ezt írja:

Mint a Széchenyi-díjas művészetfilozófus fogalmaz, az esemény után hazatérve és észlelve, azonnal térült-fordult a taxival. A sofőr volt olyan kedves a színházban érdeklődni, ő pedig a Fugában, de sehol sem adták le. Azt gyanítja, hogy a közelben éppen lomizás folyt, lehet, hogy odakerült, és nem vették észre, milyen finom darab.

Irodalmi értéke is van: Réz Páltól örököltem. Hosszú évekkel ezelőtt, amikor egy lábtörés után voltam Londonban, a Jermyn Streeten is megdicsérték, s megajándékoztak két gumi-véggel, amiért betértem az elvásott régi helyett újat keresve. Innen származik ismertetőjele is, hogy a vég kicsit rövidebb a kelleténél.