A youtuber a fél világot sokkolta, amikor bejelentette, hogy két hét különbséggel teherbe ejtette barátnőjét és annak anyját is, ám az ok, hogy ezt miért tette, még durvábbnak tűnik.

Hatalmas port kavart a napokban egy Nick Yardy nevű youtuber azzal, hogy bejelentette: szinte egyszerre két gyermeke is születni fog, miután barátnőjét és annak édesanyját is teherbe ejtette, csupán két hét különbséggel. Úgy tudni, a 29 éves tartalomgyártó férfi előbb a 22 éves Jade-del járt, majd annak 44 éves anyjával, Danivel is összejött, ráadásul elmondásuk szerint közel két éve hármasban élnek.

Bár a bizarr szerelmi háromszög, azaz a poliamor kapcsolat története megosztja az internetezőket, abból Yardy – eredeti nevén Nicholas Hunter – mégis profitált, hiszen videójuk gyorsan elterjedt, a youtuber nézettsége felpörgött és követőtábora is gyarapodott. A TikTokon is aktív férfi nem úszta meg a megjegyzéseket sem, sőt, voltak, akik azzal vádolták meg a triót, hogy az egészet csak kitalálták a nézettségért, mire ők csak több felvételt osztottak meg a növekvő terhespocakokról és az ultrahangfelvételekről. Még egy bulit is tartottak, melynek keretein belül bejelentették a babák nemét: míg Jade kislányt, addig anyja, Dani egy kisfiút hord a szíve alatt.

Nick Yardy végül azt látta jobbnak, ha tisztázza a helyzetet.

Nem lesznek babák... Csak megjátszottuk az egészet. Nem igaz. Az emberek, akik követnek engem, szórakoztató jellegű tartalmakat keresnek, és nem gondolom, hogy tényleg elhitték

– vallotta be a tartalomgyártó, aki ettől függetlenül tartja magát ahhoz, hogy a poliamor kapcsolata valós, csaknem két éve mindkét nővel romantikus viszonyt folytat, akiknek nincsen problémájuk azzal, hogy váltják egymást. Sőt, állítólag az egész Dani ötlete volt. Jade és Nick kapcsolata egy ponton megingott, ezért Dani azt tanácsolta nekik, talán feldobhatnák románcukat azzal, ha még egy nőt bevonnának. Az internetezőkben az is felmerült, hogy Jade és Dani talán nem is rokonok, Yardy azonban határozottan kitart az igaza mellett.

Jade és Dani tényleg anya és lánya, a kapcsolatunk pedig valódi. Csak nem terhesek, legalábbis még nem most.

