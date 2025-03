Új szintre lépett kapcsolatuk.

Opitz Barbara és Szolnoki Szabolcs az elmúlt hetekben, hónapokban sok időt töltött egymással, ami miatt több pletyka is szárnyra kelt kapcsolatukról. Bár a férfi sosem tagadta, más szemmel is tudna nézni a fiatal énekesnőre, mindössze barátság kötötte össze őket – eddig. A TV2 kamerái előtt, első közös interjújukban most nagy bejelentést tettek:

„Mától abban a megtiszteltetésben lett részem, hogy én lettem a menedzsere” – jelentette ki a Házasság első látásra egykori szereplője, hozzátéve: rengeteg sikeres vállalkozása mellett most először próbálja ki magát a zeneiparban, de biztos sikerükben.

Én minden meg fogok tenni Barbi karriere érdekében. Ugyanúgy letelefonálgatom, azért van kapcsolati tőkém. (...) Én vagyok az energia, ami viszi előre most.

Az X-Faktor egykori győztesének nem olyan tempóban haladt a karriere, mint szerette volna, ezért nemrég úgy döntött, változtat, és nem dolgozik tovább együtt eddigi menedzserével. Szolnokiban azonban szerinte minden tekintetben megbízhat, ígéretei pedig nem csak üres szavak, hanem mindig cselekvés követi őket.

„Minket imádnak, bárhova megyünk együtt ott mindig nézőközönségre találunk” – nevetett az üzletember, aki nagyon figyel Opitz egészségére, életmódjára is; gondoskodó természete miatt szerinte az énekesnő kissé édesapjaként is kezeli őt. Bár jelenleg nem nyitott kapcsolatra, jól esik neki a férfi védelmező jelenléte.

„ Én most is vonzódom hozzá. Nézzétek meg, milyen gyönyörű! Szép a bőre, a haja, különleges az egész megjelenése. Én nekem nagyon tetszik ő, de most már el tudok képzelni férfi-nő között barátságot, mert van ilyen! ” – vallotta be Szolnoki.