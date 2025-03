A gyerekvállalásról mesélt az üzletasszony.

Csősz Boglárka a Palikék Világa YouTube-műsorban vendégeskedett, ahol a műsorvezetők karrierje mellett magánéletéről is kérdezték. Mint kiderült, az üzletasszony akár éjszakákon át képes új projektjein gondolkodni, a nagy hajtás egyik oka pedig, hogy egy gyerekvállalásra is alkalmas, biztonságos életet tudjon előteremteni magának – akár partner nélkül, egyedül is.

„Nyilván az lenne a cél, hogy baba és család és nyugalom. Tényleg abban a korban vagyok, hogy ezt már bele kell tervezni. Akármennyire is karrierista vagyok, és mindig az újabb célokat keresem, ott van nyilván a fejemben, hogy de hová tudom betenni ezt a projektet? Mert ez is egy projekt, amire időt kell szánni, egészségesnek és nyugodtnak kell hozzá lenni, nem lehetsz túl stresszes” – vallotta be Csősz, akit Palik szakított félbe.

„Mondhatom az öregember véleményét? Menj a fenébe! Ez nem egy projekt, nem kezelheted annak!” – jelentette ki a műsorvezető, akinek szavait nevetéssel fogadta vendége, és rákontrázott: amikor utazik, de, projektként kell kezelni.

Nem! Nem! Nem! Tiszta szívemből kívánom neked, hogy két és fél év múlva itt üljünk, és azt mondd nekem, hogy „Megvan, Laci!”. Mert biztos vagyok benne, Bogi, hogy amikor először a kezedbe fogod fogni a gyereked, úgy érzed, hogy megcsapott a villám

– idézte Palik szavait a Story magazin.