Igazi szenzáció lett az interneten egy hét hónapos kislány, aki bámulatos hajkoronával született. A kis Liyana Svenningsen már a szülészorvosokat és az ápolónőket is meglepte sötét és dús frizurájával, amikor tavaly augusztusban a világra jött a skóciai Paisley városában, s bár édesanyja, Hadjer Harizi azóta több ízben megkapta, hogy ne örüljön annyira gyermeke hajzuhatagának, mert az úgysem marad meg, Liyana tincsei egyre csak nőnek.

Sokan csak gyönyörködni tudnak a gyermekben, egy-egy séta alkalmával pedig több idegen is megállítja Hariziéket, mondván, nem létezik, hogy egy kisbabának ilyen dús haja is lehet. Mindenki azt hiszi, parókát visel.

„Annyira nem lepett meg, mert nekem és a férjemnek is sok hajunk volt már a születésünkkor is. A szülésznőket is sokkolta Liyana haja, de az idegenek figyelmét is felkelti. Mindig megállítanak minket az utcán, valaki meg is kérdezte már, hogy paróka van-e a gyermekemen, mire én viccelődve rávágtam, hogy igen, és még el is hitte” – mesélte a 25 éves nő, aki komoly hajápolási rutint alakított ki kislányánál.

Háromnaponta mosom a haját, mert zsírosodik neki. Egy szkennelő alkalmazást használunk annak ellenőrzésére, hogy a samponokban és balzsamokban nincs-e erős vegyszer. És sosem hagyjuk, hogy a tincsei maguktól száradjanak meg, mindig beszárítom neki, szeretem formázni a frizuráját, és addig biztosan nem vágok neki belőle, míg nagyobb korában ő maga nem akarja.

(via The Sun)