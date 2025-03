Fotó: YouTube

Több mint két évtized után folytatást kap a Nem férek a bőrödbe című film, melyben Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis testet cserélnek. A hivatalos fotó után az előzetes is megjelent a Disneytől, melynek tanúsága szerint Curtisék ezúttal nem csak ketten tapasztalják meg a testcsere galibáját, hanem két másik fiatal lány is. Pontosabban a Lohan által alakított Anna tinilánya és az azzal egykorú mostohalánya is, azaz még nagyobb lesz a családi perpatvar, azaz vicces pillanatokból feltételezhetően a második felvonásban sem lesz hiány.

A film premierdátumot is kapott: augusztus 8-án kerül az amerikai mozikba. Mint ismert, a Disney-klasszikus első része 2003-ban jelent meg.

(via Unilad)