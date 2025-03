A családjával sem tartja a kapcsolatot.

Noha egykor az egyik legnépszerűbb lánybanda énekesnője volt, mára hajléktalanként tengődik Dawn Robinson. Az 58 éves amerikai nő az 1990-es években az En Vogue nevű R&B együttessel robbant be a köztudatba – például a Hold On, a Part Of Me és a Just Can't Stay Away című dalok köthetőek hozzájuk –, ám hiába értek el sikereket, Robinson mára az autójában él. Ezt a napokban ismerte be egy YouTube-videóban.

Tudjátok, az elmúlt három évben az autómban éltem. Kimondtam, istenem, ezt már nem vonhatom vissza

– vallotta be Robinson, aki 2020-ban még a szüleinél lakott Las Vegasban, ám jobbnak látta, elköltözik tőlük. Egykori menedzsere tanácsára Los Angelesbe költözött, aki megígérte neki, hogy lakhat nála, ám ez a felállás sem vált be, ezért az énekesnő nyolc hónapig egy szállodában húzta meg magát. Közben folyamatosan küldte a lakásokat korábbi menedzserének, ám a férfi mindegyikről lebeszélte. Ezért határozta el, hogy jó lesz neki az autója is, s immár három éve annak, hogy berendezkedett a járművébe. Lakóautójával Malibuba vette az irányt, s elmondása szerint sosem érezte magát ennyire szabadnak, mint akkor.

Szabadnak éreztem magam. Mintha kempingezni, kirándulni mentem volna. Ez tűnt a helyes döntésnek. Nem azért mesélek erről, hogy sajnáljanak. Még mindig sokat tanulok magamról, arról, hogy ki vagyok én, mint személy, mint nő. Hiányzik a családom. Hiányzik mindenki, akihez kötődtem. De ezt egyedül kellett végigcsinálnom... magamért. Tényleg egyedül vagyok.



(via People)