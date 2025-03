Barátja, Pumped Gabo vállán zokogott az egykori valóságshow-szereplő, aki úgy véli, a farmon még a börtönnél is nehezebbek voltak a körülmények.

Csaknem egy héttel ezelőtt indult el a Farm VIP ötödik évada a TV2-n, azaz csupán néhány versenynapot lehetett látni a sárga és a piros csapat farmon való életéről, ám ennyi is elég volt ahhoz, hogy a szereplők között kiéleződjenek az ellentétek, vagy szoros barátságok szövődjenek, sőt, már megvolt az első kiborulás is. A sárga csapatot erősítő Aurelio Caversaccio például a péntek esti adásban az összeomlás szélére került a honvágy miatt, családja hiánya mellett az is rossz neki, amilyen körülmények között kell élniük. A ValóVilág korábbi győztese sírva is fakadt, mire barátja, Pumped Gabo kezdte el vigasztalni, de Horváth Gréta is igyekezett tartani benne a lelket.

Aurelio fejében ezen a ponton az is megfordult, hogy feladja a reality-t, melynek adásaiban már több ízben volt utalás arra, hogy a valóságshow-szereplő két évet börtönben töltött. Poénokat is belevittek, hiszen például a kismalac, amelyiket Aurelióra bízták, Perec névre lett keresztelve, Gáspár Zsolti szerint ezzel a bilincsre utaltak. További érdekesség, hogy Perec megszökött...

„Hosszú és kemény két éven vagyok túl a börtönben és volt egy pillanat, amikor átfutott az agyamon, vajon megéri-e nekem itt lennem? Hogy távol legyek Nikitől, a kislányomtól, anyukámtól, meg úgy egyáltalán. Egyszerűen nem feküdt nekem ez a miliő, a munka, az egyetlen támaszom, aki a műsoron kívül is barátom már kilenc éve, az Pumped Gabo. Nem tudtam eldönteni, rossz ember vagyok-e, hogy bevállaltam ezt a műsort és

elbizonytalanodtam abban, hogy hogyan fogom bírni. Azt hiszem, bizonyos tekintetben a börtönben könnyebb volt, hiszen itt higiéniai problémáim voltak, nem tudtam rendesen lefürdeni, bizonytalan volt a kaja és szalmán kellett aludni. Azért itt olyan szagok voltak, amik nagyon durvák és rengeteg légy volt.

A börtönben is kellett dolgozni és csak 10 percig volt meleg víz, de legalább le tudtam fürdeni és nem nekem kellett vizet hoznom. Volt egy saját kis privátszférám. Itt még egy gyors zuhanyzásra is fölöslegesen mentem volna el, mert olyan meleg volt az idő és párás, hogy 10 perc múlva újra leizzadtam volna, hiszen a termelési feladatok megterhelőek voltak” – mesélte aBorsnak az édesapa, hozzátéve, nehezen alkalmazkodott másokhoz, s bár a szabad ég alatt voltak, a kijelölt területeken kívülre nem mehetett, ezért bezárva érezte magát.

„Őszintén szólva, nagyon hiányzott a család, s bár rengeteg realityben szerepeltem már, ez volt a legkeményebb. Volt olyan is, hogy párkapcsolatban voltam, az sem volt egyszerű, de az a kötelék, ami a Nikivel és a gyerekkel köztünk van, az semmivel nem hasonlítható össze.