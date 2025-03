Fontos neki, hogy fiatal anyuka legyen.

Bár még csak 21 éves, Millie Bobby Brown az utóbbi időben több ízben is utalást tett arra, hogy alig várja, hogy férjével, a 22 éves Jake Bongiovival családot alapítsanak. A Stranger Things című Netflix-sorozat sztárja már azt is tudja, hogy első gyermeke születésére kopaszra fogja borotválni a fejét; épp úgy, mint a szériában, mert nem akar majd a haja belövésével foglalkozni, amikor ott lesz majd egy újszülött, akiről gondoskodnia kell. Mindemellett a színésznőnek az is fontos, hogy több gyermeket vállaljanak.

Azt, hogy fiatalon szeretne anyai örömök elé nézni, Brown már jóval azelőtt tudta, hogy tavaly hozzáment volna Jon Bon Jovi fiához.

„Anyukám 21 éves volt, amikor az első gyermeke született, az apukám pedig 19. Szóval az, hogy fiatalon szüljek, már jóval azelőtt foglalkoztatott, hogy megismertem volna Jake-et. Már kiskoromban is, amikor babákkal játszottam, mondtam anyukámnak, hogy olyan édesanya szeretnék lenni, mint amilyen ő. És a nagymamám... fontos része volt az életemnek. Jake is tudja, milyen fontos ez nekem, és persze, hogy arra szeretnék koncentrálni, hogy megalapozzam a karrierem színészként és producerként, de egyúttal azt is fontosnak tartom, hogy saját családot alapítsak” – fogalmazott a Smartless című podcastben a színésznő, akivel férje is egyetért.

„Családot alapítani nagy dolog, Jake szerint nem is vághattunk volna bele ebbe, míg össze nem házasodunk. (...) Nagyon szeretnék családot, egy jó nagy családot. Négyen vagyunk testvérek, ahogy Jake-ék is négyen testvérek” – mondta Brown, aki biztos abban, hogy szerető otthont tudna varázsolni születendő gyermekeinek. Nemrég ráadásul a pletykára is reagált, miszerint várandós, amely azért terjedt el róla, mert pelenka- és cumisüveg-vásárlás közben kapták lencsevégre. A színésznő azt mondta, ezeket a kellékeket otthon tartott állatainak vásárolta, amelyekről férjével gondoskodnak. Ám talán az a bizonyos tüsire nyírt hajas korszak mégis hamarabb visszatér, mint gondolnánk...

(via Female First)