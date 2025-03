Marci zenei ízléséről is mesélt, ami Majkától a komoly zenéig terjed.

Különleges sztárvendéget köszöntöttek a Sláger FM stúdiójában az Édes Kettes műsorvezetői: Liptai Claudiához és Pataki Ádámhoz nyolcéves gyermekük, Marci csatlakozott. Az iskolai szünidő miatt velük lévő kisfiú be is köszönt a hallgatóknak, sőt, édesanyja kérésére zenei ízléséről is mesélt kicsit.

„Amint beülünk a kocsiba, benyitok a telefonodba, és belépek a Spotifyba, ahol a Legendary Music nevű összesítést szoktam hallgatni. De nem csak ilyenek vannak benne, mert apa berakott valamilyen tök ismeretlen számot utolsóra” – idézte a Blikk a kisiskolást, aki elújságolta, épp most szerette meg a Despacitót, de a Visszapillantót és az Azt beszélik a városbant is gyakran hallgatja. Édesapja ekkor átvette a szót, ugyanis kiderült, hogy nem csak Majkát, de a komolyzenét is kedveli Marci.

„Nagyon sok stílusú zenét szeret a Marci. Van nekünk egy apa-fia lejátszási listánk, ami például Luciano Pavarotti Nessun Dormájával kezdődik…”

Marci dalra is fakadt, sőt, a Turandot opera történetét is felidézte a színésznővel közösen.

Szóval szerintem az nagyon fontos dolog, hogy a zene, és a zeneszeretet az nagyon sokrétű legyen

– összegezte a tapasztalatokat Liptai.