Nagyszerű formában van az énekes.

Horváth Tamás az nlc-nek adott interjút, melyben többek között azt is elmondta, hogy rengeteg kedves emléke visszajött, amikor A Nagy Duett stúdiójába lépett. Mint ismert, hét évvel ezelőtt Balázs Andival nyerték a versenyt, akivel azóta is barátok. Ezúttal már a zsűriasztalnál ülhet Szabó Zsófi, Kasza Tibi, és Hajós András oldalán, és szerinte megvan köztük az összhang. Az énekes-dalszerző a napokban tölti be a 33 életévét, ami szerepet játszhatott abban is, hogy egy évvel ezelőtt életmódot váltott.

Abbahagytam az éjszakai evéseket, rendszeresen sportolok és kevesebb cukrot, lisztből készült ételeket eszem, emiatt sikerült 25 kilót leadnom, de egy-egy »csalónap« most már belefér. A születésnapomon megengedek magamnak egy szelet tortát, és anyósom főztjének sem tudok majd ellenállni. Szerintem ő is készül nekem valamivel, mert tudja, hogy a pörköltjét egyszerűen imádom

– fogalmazott Horváth, aki a lap kérdésére elmondta, hogy mire a legbüszkébb az eddigi életében.