Több is lehetett volna köztük, de az énekesnő így is örömmel számolt be a fejleményekről.

Pásztor Anna még a nyáron szeretett volna kiengesztelést kapni Bochkor Gábortól, amiért diákévei alatt minden reggel őt kellett hallgatnia: egy rádióadásban viccelődve arra kérte régi barátját, fizesse ezt meg neki természetben.

„Vagy van a B opció, azt mondtad, hogy veszel nekem egy TV-t. Én ebben is nagyon szívesen benne vagyok, de lehet a kettő egyszerre is” – mondta akkor az énekesnő, aki talán maga sem számított arra, hogy a műsorvezető beváltja az ígéretét, ám most örömmel újságolta el a legújabb #Bochkor adásban, hogy megkapta a készüléket

„Megérkezett a kamion, amiről leszedtek egy akkora televíziót! Merthogy kérdezted, mekkorát akarok, és mondtam, hozzál nagyot! De ez giga!” – mesélte Pásztor, akinél azért rákérdezett nevetve Bochkor, mi legyen végül az első felkínált opcióval.

„Csókolom, te választottad a B-t!” – idézte szavait a Story.hu.