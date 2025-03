Ha nem hallgatjuk figyelmesen, könnyedén félre lehet érteni a zsűritag szavait.

Vasárnap este új évaddal tért vissza A Nagy Duett a TV2-n, melyben profi és amatőr énekespárok igyekeznek szórakoztatni a tévénézőket, s egyben a legjobbat kihozni magukból. Az idei évad megújult zsűrijében a Mokka műsorvezetőnője, Szabó Zsófi is helyet foglal, aki nemrég azt nyilatkozta, megérti, ha a nézők elsőrenem értik, milyen alapon kapta meg ezt a pozíciót.

Az új zsűri az első élő adásban szigorúnak bizonyult, s bár elhangzottak dicséretek is a produkciók után, ez a pontszámokon nem minden esetben látszott meg. Erre a műsor háziasszonya, Liptai Claudia is rámutatott Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkcióját követően. Mint ismert, az X-Faktor felfedezettje és a profi táncos, akik a Dancing with the Stars tavalyi évadában találtak egymásra, a Fekete Vonattól adták elő a Hol van az a lány? című dalt, produkciójukat pedig megfűszerezték egy kifordított mesei szállal is: Mihályfi Hófehérkeként keltette életre a színpadon koporsóban fekvő kedvesét.

Arra, hogy az énekesnő és párja a DWTS ötödik évadában is bizonyítottak, Szabó Zsófi az értékelésekor is rámutatott.

„Ugye a Dancing with the Stars ban ti hétről hétre elképesztő teljesítményt nyújtottatok, és ott lehetett látni, hogy ki volt az, aki jobban támogatta [a másikat]. Berci volt a tanár, itt viszont én tényleg azt éreztem, hogy ti nem véletlenül vagytok most már egy pár hónapok óta, és ez nagyon látszik.

Látszott az összhang köztetek és az, hogy Berci, te tehetséges vagy, jól énekeltél. Nekem tetszett! Én szeretnék egy ilyen herceget magamnak!

– jelentette ki határozottan Szabó Zsófi, feltehetően arra utalva, hogy jelenleg nincs férfi az életében, a dicséret hallatán pedig Hegyesék teljesen elképedtek. A profi táncos és az énekesnő a szigorúnak tűnő zsűritől végül 8-8 pontot kapott, azaz összesen 32 ponttal jutalmazták őket.

Liptai a pontozás után a páholyba küldte a szerelmeseket, ám előtte elmondta, Mihályfiéknak a kapott pontszámtól függetlenül bizony szüksége van a nézői szavazatokra. Liptai ezt követően megjegyezte, azt hitte, hogy majd táncolva hagyják el a színpadot, ez azonban nem így történt. Hegyes végül a műsorvezetőnő kedvéért egy emeléssel dobta fel színpadról való kivonulásukat. Szabó Zsófi figyelemmel kísérte a szerelmeseket, majd kommentálta is a dolgot:

Jaj, de cukik vagytok! Nem akarom őket többet látni...

– hangzott Szabótól, akinek feltehetően bekapcsolva maradt a mikrofonja, és aki minden bizonnyal csupán ironizált, hiszen már az értékelésében is jelezte, ő is vágyna arra, hogy legyen egy „hercege”, ilyen kapcsolatra. Liptai ekkor gyorsan a következő párost beharangozó Tillához kapcsolt.

Az említett részlet külön kikerült a TikTokra, az egyik rajongói oldalra, amelyet Mihályfinak és Hegyesnek szentelnek, ám a kommentek arról tanúskodnak, hogy Szabó megjegyzésének első felét nem minden TikTok-felhasználó hallotta, ezért többen felháborodásuknak adtak hangot. A zsűritag értékelése azonban a dicsérettel együtt teljes, tehát semmi rosszindulat nem volt benne. A teljes adásrészlet itt érhető el:

