A Farm VIP piros csapatát erősítő szőkesége elárulta, miért nincsenek már jóban az ország Annácskájával.

A Farm VIP több mint egy hete elstartoló ötödik évadának nézői is megszokhatták már, hogy a piros csapatot erősítő Kiara Lord nem rejti véka alá a véleményét. Nincs ez másképpen a való életben sem, a felnőttfilmes ugyanis azt is őszintén vállalja, hogy egy drasztikus műtéten van túl: pár évvel ezelőtt Szlovákiában sterilizáltatta magát, mert rájött, hogy nem a hagyományos családmodellt képzeli el jövőjének, azaz nem szeretne gyermeke vállalni, de Lakatos Leventével közösen jegyzett könyvében egy magyar milliárdossal való randijáról is kitálalt.

A szőkeség éppen az író-youtubernek árulta el azt is, miért nincsenek már jóban Kelemen Annával, akivel egykor úgy tűnt, hogy amolyan 'előttem az utódom' kapcsolatban állnak egymással. A jelek szerint trónfosztásra készülő felnőttfilmes akkor hozta fel Kelemen Anna nevét Lakatos Levente Hülye vagy?! címmel futó internetes műsorában, amikor arról mesélt, hogy több plasztikai beavatkozást végeztetett el az arcán, de újabbakra készül – vette észre a Ripost. Az adásban váratlanul így fogalmazott:

Én például úgy gondolom, hogy a Kelemen Anna, már egy olyan... Tényleg eltúlzott és számomra nem esztétikus. Én nem szeretnék úgy kinézni, mint ő és szerintem, én egy sokkal természetesebb benyomást keltek, mint ő. Arcban legalábbis...

– ecsetelte Kiara Lord, mire Lakatos Levente arra utalt, hogy a két szőkeség korábban barátkozott egymással.

„Vége a nagy szerelemnek...?” – kérdezett rá az író-youtuber, aki maga is megjárta a Farm VIP-t, mire Lord elmesélte, miért ért véget az ország Annácskájával való tiszavirág-életű kapcsolata.