A vasárnap esti élő adásban történt egy kis baki, ami miatt azt kezdték el pletykálni, hogy Szabó Zsófi látni sem akarja Mihályfi Lucát és párját, Hegyes Bercit. A zsűritag azonban tisztázta a helyzetet.

Szabó Zsófi vasárnap este új szerepben, zsűritagként próbálhatta ki magát A Nagy Duett című műsorban, aki saját bevallása szerint jól érezte magát a zsűriasztalnál helyet foglalva, jóllehet az utolsó pillanatban izgulni kezdett. A Mokka háziasszonya úgy véli, jobban utána kellett volna néznie a párosoknak, ám az első showban jobbnak látta, ha az alapján pontoz, amit a színpadon lát.

Szabó Zsófi aztán az adás után egy kis baki miatt pletyka tárgyává vált, mikrofonja ugyanis bekapcsolva maradt. Emiatt úgy tűnhetett, mintha az értékelés és a pontozás után beszólt volna az egyik párosnak, Mihályfi Lucának és Hegyes Bercinek, ám nem ez a teljes igazság. Pontosabban azt mondta az orra alatt, hogy: „Jaj, de cukik vagytok! Nem akarom őket többet látni...”.

Remélem, a nézők szerettek minket, bár láttam, hogy már fent vagyunk a Redditen, hogy kit, hogyan beszéltünk ki kamerán kívül. A nézők teljesen félreértettek, Luca és Berci egy nagyon cuki szerelmespár, ahogy az ominózus mondat elején hallatszik is. Semmi bántó szándék nem volt bennem. De azért megnyugtathatom a nézőket, hogy belőlem mind a 10 páros teljesen őszinte, jó érzéseket váltott ki, és szívből kívántam azt, hogy mindenki úgy teljesítsen, ahogy szeretne. Bennem semmi rossz indulat nincs

– magyarázta a Borsnak Szabó Zsófi, aki nemrég azt nyilatkozta, megérti, ha a nézők elsőrenem értik, milyen alapon kapta meg ezt a pozíciót.

A tévés végül a TikTok-oldalán is reagált a történtekre.

„Nem magyarázkodás, de az igazságérzetem nem bírja ki, hogy ne tisztázzam, hogy egy félresikerült hangosítás, egy technikai probléma miatt tegnap este mi történt. Le volt keverve a hangunk, szóval amit én már tegnap este a stúdióban mondtam, hogy ‘annyira cukik, hogy nem akarom őket többet látni' — ironikusan, de kedvesen, az már nem jött át egy technikai probléma miatt. Tehát ti már csak a mondat második felét hallottátok. (...) Tudom, hogy nagyon trendi most a bántalmazásnak az a típusa, hogy valakiben hibát keresünk, és ezeket felerősítjük. (...) Higgyétek el, semmiféle rosszindulat nincs bennem. Nekem is van egy munkám, nem könyörögtem ezért a munkáért. A rám bízott munkát elvégzem és igyekszem tisztességgel, humorral. Ha valaki nem érti a humort, és valakinek nem úgy jön át a humor, amit egy-egy zsűritag képvisel, akkor lehet ezzel egyet nem érteni. De a ferdítés, az már nem...” – tisztázta a videóban Szabó, külön kiemelve, valójában tényleg nagyon cukinak tartja a szerelmespárt.

Mint ismert, Mihályfi Luca és Hegyes Berci, akik a Dancing with the Stars tavalyi évadában találtak egymásra, a Fekete Vonattól adták elő a Hol van az a lány? című dalt, produkciójukat pedig megfűszerezték egy kifordított mesei szállal is: Mihályfi Hófehérkeként keltette életre a színpadon koporsóban fekvő kedvesét.

