A visszavonult énekesnő részletesen beszélt arról, hogyan szeretné nevelni majd a gyermekét.

Tóth Andi a Max rendelünk című YouTube-on futó főzőműsorában legutóbb gluténmentes répatorta-muffint készített, s közben változatos témaköröket érintett. A visszavonult énekesnő a húsvéti szokások után arról is beszélt, hogy szerinte a férfiaknak is szabad sírni. Az X-Faktor 2024-es évadának női mentora úgy gondolja, sokan ott rontják el a gyereknevelést, hogy azt szajkózzák a fiaikba, hogy egy férfinak erősnek kell lenni, nem szabad sírniuk.

„Igenis sírjon egy férfi, ha akar! Legyen érzékeny, legyen érzelmes, legyen benne empátia. Ezek nagyon fontos tulajdonságok és kiölik belőlük már a legelején, ami tök sz.r. Nekem is nagyon sz.r volt végignézni, hogy apám mondta a bátyámnak, hogy »nem szabad sírni«. Már miért nem? Hadd sírjon! Tőlem reggeltől estig sírhat, ha fiam lesz. Alapvető dolgokra nem tanították meg a férfiakat gyerekkorukban” – fejtette ki véleményét Tóth Andi az X-Faktor és a Dancing with the Stars korábbi győztese, majd menedzsere, Tóth Isti kérdésére arról beszélt, hogy tökéletesen nem lehet gyereket nevelni.

Igazából tökéletesen nem lehet nevelni gyereket, valamit úgyis elba***l! Igazából akkor vagy jó szülő, ha mindig azon agyalsz, hogy sz.r szülő vagy-e. Ezt nem tudom, hol olvastam, de tök jó gondolat, mert akkor legalább gondolkodsz és próbálsz tenni azért, hogy minél jobb gyermeket nevelj

– fejtette ki a visszavonult énekesnő, hozzátéve, a terápián agyalt már azon, mit tenne akkor, ha lenne gyereke, aki bejelentené, hogy randira hívták. Tóth azt mondja, kiakadna, de ez a legrosszabb, amit tehet, mert azt szeretné, ha gyermeke mindent megosztana majd vele. Ehhez képest, amikor az X-Faktorban a mentoráltja, Zilincki Nóra megmutatta neki, hogy kivel randizik, eléggé hevesen reagált, ahogy akkor is, amikor pártfogoltja hideg időben túlzottan rövid szoknyát húzott fel.

„Nem lehet erre felkészülni, meg kell próbálni a legjobbat teljesíteni. Az meg, hogy ha túl érzékeny gyereket nevelsz, vagy túl érzéketlent, akkor én azt választom, hogy legyen túl érzékeny!

Nem szeretnék egy paraszt utódot, ne is haragudjon meg senki. Nyilván mindkettő nehéz. Az érzéketlen azért, mert fel kell dolgozni, hogy egy tipik hülye gyereket neveltél, mert sz.r érzés, hogy lehet meg fog sérteni embereket és az a te gyermeked hibája. Ha meg túl érzékeny gyereket nevelsz, az meg azért rossz, mert pontosan tudod, hogy mennyit fog szenvedni ebben a világban, mert ez egy kegyetlen világ is tud lenni!

De nincs szerintem aranyközépút, valamelyik irányba úgyis el fog haladni, mert nem feltétlen csak a nevelés számít, öröklődnek is ilyenek” – mutatott rá főzős műsorában.

Tóth Andi aztán arra is kitért, hogy szigorú szülő lesz-e.

„Szerintem megpróbálnék laza lenni, hogy azt higgye rólam, hogy amúgy menő vagyok, és bármit megoszthat velem, és tényleg egy biztonságos környezete van otthon, viszont szigorú is lennék biztos, akaratom ellenére is, mert nyilván én már tapasztaltam az életből, viszont azt is tudom, hogy felesleges jelezni neki, ha mondjuk ezt csinálod, akkor abból ez lesz. Neki azt meg kell tennie, és szereznie kell tapasztalatokat, és aszerint élni az életét, mert nem fog nem cigizni, csak mert én azt mondtam, hogy ne cigizzen. Próbálja akkor ki. El kell fogadni, hogy igazából k*vára tehetetlen vagy szülőként.”