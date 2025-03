Pattanásig feszült a hangulat botrányos veszekedésük után.

A hétfő esti adásban sor került a Farm VIP ötödik évadának második farmgyűlésére, ahol a sárga csapatnak kellett arról döntenie, kivel nem szeretnének tovább együtt élni. A gyűlés hangulatát nem kicsit paprikássá tette Bálint Antónia és Fekete Pákó konfliktusa, akik között azért robbant ki parázsvita már az első héten, mert a nigériai mulatós énekes úgy érezte, hogy az egykori szépségkirálynő több alkalommal is tiszteletlenül bánt és beszélt vele. Pákó, aki az egyik versenynapon sírva is fakadt emiatt, nem volt rest közölni Bálint Toncsival, mennyire a szívére vette a megjegyzéseit, melyek alapján azt a következtetést vonta le, hogy Toncsi már csak a származása miatt is lenézi, esetleg kevesebbnek gondolja őt.

Bár nézeteltérésüket sikerült tisztázniuk, és Antónia bocsánatot is kért Pákótól, ám a köztük feszülő ellentét tovább mérgesedett.

Utálsz engem? Fajgyűlölő vagy? Rasszista vagy?

– kérdezgette dühösen a mulatós előadó az egykori szépségkirálynőt, aki próbált nyugodt maradni ebben a kényes helyzetben. Az énekes száján azonban az alábbi mondat is kiszaladt:

Már nagyon régóta nem bírlak téged! Takarodjál el innen a büdös életbe!

Bár Pákó és Antónia később ezt is megpróbálták megbeszélni, a farmgyűlésen újból előkerült a téma. Veszekedésük eredményeképpen csapatuk első farmgyűlésének középpontjában is ők álltak: míg Antónia az útilapuját Pákóra tette, addig mindenki más az 1991-es Miss Hungary győztesére szavazott, azaz összesen 7 útilaput kapott, amihez hasonlóra Demcsák Zsuzsa elmondása szerint korábban nem volt példa a tanyasi realityben. Igaz, Pákó sírva rakta Antóniára a levelet – alig tudta elmondani indoklását –, de nem csupán ő érzékenyült el, hanem MC Ducky is.

Antónia maga is sírva fakadt, amikor meg kellett neveznie ellenfelét: nem meglepő módon és mondhatni önazonosan végül Pákót hívta ki, aki kihívottként a szabályoknak megfelelően meghatározhatta a párbaj nemét. A mulatós előadó az erőt választotta, Demcsáktól pedig egy-egy tojást kaptak, amelyet kinyújtott kézzel kellett tartaniuk, amíg csak bírták.

A több mint tízperces koncentrációs párbajjá alakult erőpárbajból végül Fekete Pákó került ki győztesként – pedig egy légy is megzavarta –, így visszamehetett a farmra. Igaz, a játékosok többsége őt is várta vissza, de nem felejtett el gratulálni ellenfelének. Elmondása szerint az adott neki erőt, ahogy csapattársai biztatták, míg Bálint Antónia annak örül, hogy megismerhette játékostársait.