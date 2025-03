Csak úgy zengett tőlük az erdő.

A pirosak győzedelmeskedtek a Farm VIP kedd esti csapatjátékában, amit meglehetősen bosszúsan fogadott a sárgák több tagja is. Aurelio pajtájukba visszatérve arról kezdett beszélni, Fekete Pákó elbohóckodta a feladatot, ezért vesztettek. Az énekest Pumped Gabo vette védelmébe, mondván nála ez volt a maximum, és így is nagyon rosszul lett a futkározós feladatban:

„Most felesleges ezen rugózni, hogy ezen ment el, vagy azon ment el. El volt fáradva, mint az állat. Komolyan vette, de ennyit tudott” –szállt szembe barátjával az izomceleb, amin az egykori VV-győztes mégjobban felhúzta magát.

De most miért véded ennyire? Most nem tud ellökni egy nőt, tegnap meg le akarta ütni a Toncsit. Most kellett volna megmutatni, hogy milyen férfi vagy, nem tegnap. Hát leég a pofám.