Bár lehet, ez is csak véletlen egybeesés.

Mihályfi Luca nemrég a párjával, Hegyes Bercivel érkezett a K-osz podcast stúdiójába, ahol nem csupán a Dancing with the Starsról beszélgettek, amelynek a szerelmüket köszönhetik, valamint A Nagy Duettről, amelyben jelenleg szerepelnek, hanem az énekesnő zenei karrierjéről is, valamint arról, hogy nem szeretnék kiteregetni magánéletüket a közösségi oldalakon.

Az X-Faktor felfedezettje elmesélte, hogy szülei, Mihályfi Balázs színész és Tóth Adrienn énekesnő sosem erőltettek rá semmit, kipróbálhatott bármit, amit csak szeretett volna, mégis a zenei pályán kötött ki, köszönhetően annak, hogy zongorázni kezdett. Elmondása szerint a színészet is vonzza; részben emiatt tért ki arra, hogy ún. szinesztéziája van.

„Szerintem ezért is szoktam mindig olyan videoklipeket csinálni. Általában én álmodom meg őket. Nem mindet, de a legtöbbre, például a Valentinóra, az Orosz rulettre, a Nikotinra én találtam ki, hogy mi legyen a storyline, és úgy mentem az adott rendezőhöz, hogy akkor csináljunk valamit. Tudtam, mit szeretnék, mindig egy történet volt a fejemben.

Valahogy, ha dalt írok... nekem amúgy szinesztéziám van, ami azt jelenti, hogy ilyen színeket látok különböző dalokhoz, amiket megírok, a számokhoz, a betűkhöz. És a fejemben, amikor egy dal megszületik, általában egy történet is megszületik hozzá, és ezeket nagyon szeretem három percben, rövidfilmben megvalósítani. Sokkal jobban élvezem a nem image klipeket

– árulta el Mihályfi Luca, aki az egyik álma alapján is készített már klipet.

Ezt a részletet ragadta ki az adásból egy TikTok-felhasználó, akinek tartalmait általában a hazai tévéműsorok, YouTube-videók ihletik, melyekből nemritkán mémeket is készít, de az elmúlt napokban A Nagy Duett első élő adásából is csemegézett. A jelek szerint a showműsorban szereplő énekesnő szinesztéziával kapcsolatos szavai valahonnan már rémlettek neki, hiszen legutóbbi tartalmát Tate McRae amerikai énekesnő egyik interjújának részletével vágta össze. Ennek tanúsága szerint Tate McRae korábban szinte szó szerint azt nyilatkozta, mint Mihályfi, akit nemrég egyébként azzal vádoltak meg, hogy az amerikai előadóról másolta 2023-ban megjelent Villám című klipjét, melyről többen is úgy ítélték meg, hogy egy az egyben koppintás. A sasszemű internetezőknek feltűnt, hogy Mihályfi klipes dala látványvilágában Doja Cat amerikai énekesnő 2021-ben kiadott Streets című videoklipjére hajaz. Mihályfi Luca már reagált a plágiumvádra, magyarázata ide kattintva olvasható. Ám meglehet, hogy a két nyilatkozatban rejlő hasonlóság is a puszta véletlen műve, az erről szóló TikTok-videó mindenesetre nagyot ment.

A teljes adás itt is elérhető: