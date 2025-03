Elköltözik a realitysztár.

Tavaly októberben került újra a TV2 műsorára a Kőgazdag fiatalok című reality, amelynek egyik nagy visszatérője Tuvic Aleksandra volt. A műsorban a nézők megismerhették az életvitelét, bepillanthattak mindennapjaiba és abba, mekkora luxusban is él valójában a fiatal nő. A 28 éves szőkeség azonban november közepén osztotta meg a hírt: ha lesz is harmadik évad, ő többé nem szerepel a műsorban.

Év elején pedig érkezett az újabb őszinte hangvételű poszt, melyben a realitysztár arról írt, hogy egy időre búcsút int a közösségi médiának és visszavonul a nyilvánosságtól. Akkor azt írta, rengeteg terv és cél lebeg előtte, de a legfontosabb, hogy innentől ezeket megosztani már nem szeretné. Most a Ripostnak adott interjút, melyből kiderült, hogy maga mögött hagyja a Budapestet.

„Pest megye, de nem a főváros. Okádok Budapesttől! Sok a dugó, sok a savanyú arcú ember. Rosszul vagyok. Maximum hétvégén teszem be a lábam, ha itt van valami jó buli. Fiatalon még vágytam a budapesti csillogásra, de azóta láttam az árnyoldalait is...” – fogalmazott a realityszereplő, aki ezúttal nem szeretne fényűző otthont magának.

Az új otthonomról annyit még elárulhatok, hogy nincs minden aranyból. Jól élek, de ez nem abban mutatkozik meg, hogy mondjuk aranyból van a csap. Ugyanaz a víz jön belőle így is, úgy is. Nincs hasznomra. Akkor már abból a pénzből veszek valami menő cipőt, az hasznosabb. Tanyán nőttem fel, nagy vágyam lenne egyszer majd visszaköltözni és akár önellátónak lenni. Anyukámnál van egy kis kertem, ahol minden évben termesztek paradicsomot – ami mindig megdöglik –, uborkát, epret, málnát, idén pedig citromfával is próbálkozom. Az új hely is családi ház, de azért itt nem fogom felásni a kertet!