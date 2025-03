Bízott benne, hogy párja a nyaralásuk során kéri meg a kezét, és így is lett.

Ahogy arról az Index is beszámolt, február közepén eljegyezték Gelencsér Tímeát. Az egykori szépségkirálynő kezét párja, Simon Mátyás karibi vakációjuk alatt kérte meg, annak is az egyik legszebb állomásán, Aruba egyik flamingókkal teli partján. Bár a tévés az útjuk előtt eljátszott a gondolattal, hogy talán most teszi fel a nagy kérdést kedvese, de semmi nem utalt arra.

Őszinte leszek, amikor az utat szerveztük, eljátszottam a gondolattal, milyen jó lenne, ha feltenné a nagy kérdést. Boldogok vagyunk, erős a kapcsolatunk, és már két és fél éve, hogy egy párt alkotunk. De ahogy közeledett az indulás napja, elbizonytalanodtam. Matyi nem viselkedett furcsán, nem volt ideges, és nem tűnt úgy, mintha nagyon rejtegetne valamit. Tehát kint már egyáltalán nem számítottam rá.

Gelencsér elmondta, hogy mindössze ketten tudtak a párja tervéről: „Apukám, akitől Matyi kikért, és a bátyja, aki Amerikában él, így segített a szervezésben” – árulta el.

Fantasztikusan sikerült, egy profi fotós meg is örökítette nekünk a pillanatot. Már most nosztalgiával nézegetjük a képeket, a felújítás, a munka, illetve a szakdolgozatírás miatt tényleg hamar visszacsöppentünk a valóságba”

– mesélte a Bestnek Gelencsér Tímea.

(via Story)