Videón is megörökítették az anya-lánya pillanatot, amely megosztja az internetezőket.

Gal Gadot a minap abban a megtiszteltetésben részesült, hogy csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán Los Angelesben. A színésznőt a férje, Yaron Varsano és ritkán látott, közös gyermekeik is elkísérték az avatóünnepségre, amelyet tüntetők is megzavartak ugyan, de meghitt családi pillanatokat is sikerült lencsevégre kapniuk a fotósoknak. Így történt, hogy néhány videón azt is megörökítették, ahogy a nemrég bemutatott új Hófehérke-film gonosz mostoháját alakító színésznő rövid időn belül többször is szájon puszilja négyéves lányát, Daniellát. Ez némileg is vitte a fókuszt a csillagról, és nem jó értelemben.

Bár az anya-lánya pillanat meghittnek tűnik és szoros, természetes kötődésről árulkodik, az internetezők azonban ezt már nem így gondolják. A videó nagy visszhangot keltett az Instagramon és a TikTokon; a Wonder Woman sztárját többen is azzal vádolták meg, hogy átlépett egy bizonyos határt. Nem a színésznő egyébként az egyetlen, aki szájra puszit ad gyermekeinek: korábban David Beckhamről és lányáról, valamint a magyar sztárvilágból Szabó András Csutiról és kislányáról is kikerült a netre hasonló felvétel.

Gal Gadot egyébként négy lány büszke édesanyja: Alma 13, Maya 8, Daniella 4 éves, a legkisebb, Ori pedig 13 hónapos.

Ön szerint rendben van, ha egy szülő szájra puszit ad a gyermekének? Igen, ez természetes dolog.

Néha belefér.

Ha az anyuka adja a lányának, még elfogadható.

Elfogadhatatlannak tartom mindkét szülő részéről

Szerintem ezt minden szülő maga dönti el.

(via Marca)