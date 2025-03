Hilaria Baldwin kioffolta a kamerák előtt gyermekei édesapját, mert az félbe találta szakítani őt.

A Baldwin-család életét képernyőre vivő reality, a The Baldwins című műsor nagy sikerére való tekintettel arról kezdte el faggatni egy riporter a minap Alec Baldwint és feleségét, Hilaria Baldwint, hogy várható-e a szériából második évad. A házaspárt az Extra riportere a Planet Hollywood New York-i megnyitóján csípte el, amikor azok a vörös szőnyegre léptek, ám azt minden bizonnyal nem gondolta volna, hogy a felvétel egészen furcsa okból kezd el futótűzként terjedni az interneten. A színész neje ugyanis rögtön az első kérdések egyikénél kimutatta a foga fehérjét, miután egymás szavába vágva kezdtek el férjével interjút adni.

A kínos felvétel tanúsága szerint előbb az egykori jógaoktató kezdte el kifejteni, mit gondol arról, hogy második évadot is forgassanak, mire a 66 éves színész beleszólt, hogy szerinte ez nagyszerű lenne, ám a nő váratlanul ráförmedt.

Úristen, amikor én beszélek, te nem beszélsz. Nem. Ha én beszélek, te nem!

– szúrta Alec Baldwinnak a felesége, hozzátéve, pont ez a viselkedés az oka annak, amiért a színészt ki kéne vágni a képből. Baldwin ezt követően inkább otthagyta nejét, és mással kezdett el beszélgetni. A beszélgetéshez később mégis csatlakozott, ám úgy tűnik, az egykori jógaoktatóhoz jobb, ha nem is szól. Akkor ugyanis, amikor a nő arról beszélt, hogy népes családja életében, a mindennapokban milyen fontos a rutin, megkérdezte tőle, hogy is mondják spanyolul azt, hogy 'nélkülözhetetlen'. Felesége meg is válaszolta ezt, mire férje megdicsérte, ám a 41 éves nő megint ideges lett.

„Most megzavartál, miért csináltad ezt?” – kérte számon férjét Hilaria, mire a színész azt mondta, „csak megigézte a szépsége”.

„Úristen, hagyd abba, csak állj le. Idegesítesz!” – szúrta oda a hétgyermekes anyuka, aki szerint jobb lenne, ha a színész nem lenne jelen ennél az interjúnál. Alec Baldwin a jelek szerint már megszokta, hogy felesége így bánik vele, ezt pedig a kamerába való grimaszolással tudatta. További érdekesség, hogy Hilaria Baldwinnak néhány éve magyarázkodnia kellett azért, amiért úgy tett, mintha spanyol lenne, pedig valójában amerikai.

Mivel az ominózus pillanatot több kamera is rögzítette, az internetezők azon kezdtek el agyalni, vajon milyen lehet a Baldwin-házaspár zárt ajtók mögött, amikor senki sem látja őket.

Mint ismert, a Baldwin-házaspár hét gyermeket nevel közösen: Carmen 11, Rafael 9, Leonardo 8, Romeo 6, Eduardo 4, María 4, Ilaria pedig 2 éves.

