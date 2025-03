Továbbra is keresi élete szerelmét.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Schmuck Andor jelenleg a TV2 A Nagy Duett című műsorában szerepel, ahol Sári Évivel már az első színpadi produkciójukon is túl vannak. Bár a Tisztelet Társaságának elnöke élete során kétszer házasodott, azok hamar válással végződtek, de még ezek után sem adta fel, hogy megtalálja élete párját. Ehhez pedig mindent eszközt megragad, akár azt is bevállalja, hogy a Házasság első látásra pszichológusai válasszák ki jövendőbelijét.

„Hosszú ideje párkeresésben vagyok, ennek olykor vannak eredményei és vannak kihunyó vulkánok is. Voltam lakat partin, 5 perces rapid randin, vakrandin, a Tinder pedig önmagában is egy őrületes dolog. De a párkeresés szerintem olyan, hogy az ember akkor hagyja abba, amikor megjelenik a hosszú sípszó. Én azt gondolom, hogy talán még a halálos ágyamon is látnék egy csinos nővért, aki még utoljára kedvesen szól hozzám” – árulta el a Tények Plusznak.

Schmuck Andor egyébkét a Nagy Ő-ként is szívesen kipróbálná magát, hátha a kegyeiért versengő hölgyek között megleli azt az egyet, aki élete végéig mellette marad. Bár a felkérés egyelőre várat magára. „Ha megvan A Nagy Duett, akkor ez a házasság műsor még nagyon érdekel, és A Nagy Ő-t is nagyon szívesen kipróbálnám, de ahhoz még egy kicsit túl nagy Ő vagyok, szóval még fogyásban vagyok” – tette hozzá.

(via Bors)