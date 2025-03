Őszintén vallott a tartalomgyártás anyagi hozadékairól és árnyoldaláról is.

Szabó András Csuti amellett, hogy több vállalkozást is vezet, influenszerként is aktívan tevékenykedik. Nemrég Megyeri Csilla mesélt arról, mennyit lehet keresni a tartalomgyártással, ezúttal pedig a kétgyermekes apuka avatta be az embereket saját tapasztalataiba.

„Egészen más egy kemény fizikai munka és ez. Az egyik fizikai értelemben nehéz, a másik pedig azért, mert több százezer ember elé tesszük le. Ha valaki egy irodában ül és reggeltől délutánig dolgozik, a munkáját általában négy-öt kollégája látja, utána hazamegy a családjához és éli az életét. Az influenszer egy nagy térben mozog, ott nyilvánul meg” – kezdte Csuti, aki szerint egy több százezer követővel rendelkező influenszernek figyelnie kell arra, hogyan nyilvánul meg a közösségi felületek mellett akár az utcán vagy éppen bevásárlás közben.

„Azért azt is tudni kell, hogy ez nemcsak annyiból áll, hogy kiteszel egy posztot és kész. Mert ha valamit nem jól csináltál, az végigsöpör az összes bulvárújságon és rád húzzák a vizes lepedőt.

Nincs ingyen ebéd, vállalni kell a következményeket.

Könnyűnek tűnő munka, de azért nem egyszerű dolog mondjuk egy 27 perces anyagot 6 percesre megvágni, feliratozni, közben figyelni a körülményekre – például a fények változására –, eltalálni a zenét, a dallamot, ahogy a megrendelő kéri.”

Csuti hangsúlyozza, ő nem belecsöppent a jóba, hiszen korábban gyorsétteremben is dolgozott, utána pedig egyetemen tanult, hogy több biztos lábon is állhasson, főleg, hogy véleménye szerint a a social mediában nagyon könnyen el lehet vérezni.

Persze a rizikónak meg van az ára: Csuti azt is felfedte, mennyi fizetést visznek haza hónap végén a véleményvezérek.

„A magyar átlagkeresetnél sajnos többet, esetenként sokkal többet. Persze, nem mindenki tudja ezt a pénzt megkeresni. Vannak azok a klasszikus influenszerek, akiknek nincs – úgymond – harmadik lábuk:

nem szerepelnek tévében, mégis olyan minőségű és mennyiségű megtekintést tudnak produkálni, amelyek milliós bevételeket hoznak. Főleg egy komplex kampányban. Itt tudnak röpködni a milliók.

Ha ezeket párhuzamba hozzuk azzal, hogy egy átlag magyarnak mennyi a keresete és azért hány órát dolgozik, a kettő között óriási különbség lehet” – idézte a mediapiac.com-nak adott interjúját a Blikk.