Noha nem ő lett az év műsorvezetőnője, a jelek szerint mégsem kesereg.

Csütörtök este tartották a Glamour Women of the Year díjátadó gálát, amelyet Ördög Nóra sem hagyott ki, tekintve, hogy idén is jelölést kapott az év műsorvezetőnője kategóriában. A tévést a férje, Nánási Pál kísérte el a Várkert Bazárban megrendezett eseményre, melynek vörös szőnyegén egy Merő Péter által tervezett fekete és rózsaszín sellőruhában tündökölt. Noha az Ázsia Expressz műsorvezetőnője végül nem örülhetett a díjnak, hiszen azt a TV2 másik ikonikus arcának, Lékai-Kiss Ramónának ítélték oda, a jelek szerint mégsem kesereg, sőt. Erről árulkodik az az Instagram-bejegyzés is, amelyet péntek délelőtt posztolt jógázásáról.

#aftergala és #afteryoga szelfi a csodálatos @anettkovary -val. És persze a sok gálás-sminkes kép mellé egy kis #nomakeup

– írta a fotóhoz a tévés, aki az Instagramján gratulált is a kategória győztesének, Lékai-Kiss Ramónának az ott készült szelfijükkel, ez a felvételide kattintva tekinthető meg. Ha pedig azt szeretné látni, hogyan tündökölt a többi hazai híresség a gála vörös szőnyegén, kattintson ide. A Nagy Duett versenyzője, Mihályfi Luca például egy áttetsző csipkeruhát viselt.

