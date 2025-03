Összeöltözött a párjával, Hegyes Bercivel.

Csütörtök este tartották a Várkert Bazárban a hazai sztárok körében az év egyik legnagyobb partijának számító díjátadót, a GLAMOUR Women of the Year gálát, ahol a női teljesítmények és a női sikerek ünneplése volt középpontban. Az esemény nem is lett volna teljes vörös szőnyeges bevonulás nélkül: a korábbi évekhez hasonlóan a dresszkód ezúttal is a rendhagyó volt: a meghívottaktól és a jelöltektől azt kérték, hogy öltözékük mellé a kedvenc könyvüket is vigyék magukkal. Tették ezt a könyvek és a nyomtatott sajtó, illetve a United Way Magyarország munkája előtt tisztelegve.

A vörös szőnyegre többen a párjukkal érkeztek. Mihályfi Lucát is elkísérte a szerelme, Hegyes Berci, akivel a Dancing with the Stars tavalyi évadában találtak egymásra, jelenleg pedig a TV2 A Nagy Duett című műsorában szerepelnek. Az énekesnő és a profi táncos nem csupán azzal hívták fel magukra a figyelmet a gálán, hogy a kamerák előtt turbékoltak, hanem azzal is, hogy összeöltöztek, teljes volt az összhang. Mihályfi Luca egy áttetsző, nyitott hátú csipkeruhában jelent meg, amely nem bízott sokat a képzeletre, párja pedig ugyanabból a csipkeanyagból készült inget húzott zakója alá. Nem a fiatal szerelmesek voltak azonban az egyetlenek, akik öltözékükkel ellopták a show-t a vörös szőnyegen: ide kattintva megtekintheti, milyen különleges szettekben pózoltak a hazai sztárok a díjátadó gálán, de azt is megtudhatja, kiket hirdettek ki győztesként.