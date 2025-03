Pedig szöges ellentétei a másiknak.

Ugyan a Házasság első látásra második évadának szereplői nem találtak szerelemre a műsorban, barátságok azért köttettek a reality-nek hála. Brumi és Orsi például mind a mai napig tartják a kapcsolatot, de a forgatások végeztével egy hullámhosszra került Dr. Dezső Marianna és Fecső Judit is.

Lehet sokaknak ez meglepő, nagyon különböző a személyiségünk Judittal, de talán pont ezért lettünk barátnők

– kezdte a jogász, aki Fecsővel és az első évadból megismert Szandavári Gerivel hármasban, élőben nézte például a vasárnapi A Nagy Duett első adását is. Mint mondja, hatalmas változáson ment át, amióta elvált fogorvos férjétől.

„A sebek mélyek voltak, ez egy rossz tapasztalat volt, amiből ráadásul tanulni sem lehet. De továbbléptem és mégis van jó hozadéka a műsornak több szempontból is, mert sokat változtam! Például sokkal jobban meg tudom élni a nőiességemet” – árulta el Marica a Borsnak, hozzátéve: a közelmúltban stylist barátnője segítségével több ruhát és magassarkút is vásárolt, és ugyan a 9 centiméteres darabban egyelőre csak a járást gyakorolja, de már salsatáborba is beiratkozott.

„Sokkal nyitottabb lettem, szívesen elmegyek otthonról, nyitott vagyok a világra, az emberekre. És most már ismerkedek is, na de nem az interneten!"