Remek formában van az énekesnő.

Számos hazai híresség mellett Tóth Vera is tiszteletét tette az idei GLAMOUR Women of the Year-gálán , ahol a Blikknek is nyilatkozott. Az énekesnő idén viszont férje, Pauli Zoltán nélkül érkezett, akivel immár öt éve alkotnak egy párt, é az életük valamelyest a munkában is összefonódott, hiszen rendszeresen szerveznek az éttermükben zenés esteket. Mint kiderült, a gasztroszakember ugyancsak a munkája miatt nem kísérhette el ezúttal az eseményre.

A férjem most nem tud itt lenni, mert csoportja van Palkonyán és főz. Nekünk ilyenkor a csütörtök már külön töltődik. Még mindig megvan a kapcsolatunkban a néhány napos külön töltött idő, ezért vagyunk még férj és feleség. Amúgy tényleg azt gondolom, ez a titka a mi kapcsolatunknak, és szerintem ez mindig így is fog maradni. Ebben egy nagyon jó balanszot kell majd képezünk, vagyis már igazából képeztünk is. Ezt kell a jövőben is megtartanunk. Számunkra ezzel tartható fenn a szerelmünk. Azt valljuk, élni és élni hagyni a másikat.

Tóth Vera az elmúlt időszakban sokszor került a figyelem középpontjába látványos fogyása miatt is, hiszen életmódváltásának köszönhetően közel 50 kilótól szabadult meg. Mint kiderült, a Megasztár egykori győztese az egészsége érdekében változtatott, ugyanis inzulinrezisztenciát állapítottak meg nála. Az eddigi eredménnyel pedig igazán elégedett.

Kívül-belül most érzem magam igazán jól a bőrömben. Nagyon hosszú út vezetett odáig, hogy ki tudjam azt mondani, rendben vagyok a testemmel, minden egyes hibámmal. Most tudom először, így negyvenévesen azt mondani, hogy minden oké velem és szeretem magam. Ez az étkezés, önismereti óra, terápia, és a magammal való harcaim eredménye. Az elmúlt egy év csak erről szólt

– árulta el.