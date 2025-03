A kamera másik oldalán találta meg számításait.

Fotó: RTL/YouTube

Berényi Zoltán és Claudia fiát, Ákost a Barátok közt első epizódjában ismerhették meg a nézők. A karaktert három évig, 2001-ig alakította Somorjai Tibor, akit végül Ákos tragikus halálával írtak ki a sorozatból.

Ennek ellenére a most 45 éves férfi színészi karrierje nem ért véget: később a Jóban rosszban című szériában tűnt fel, de játszott színházban-, sokáig pedig szinkronizált is.

Az utóbbi években ugyan nem hallhattunk Somorjairól, ő nem tűnt el a médiából, sőt: most is a TV2-nél dolgozik, azonban a kamera másik oldalán találta meg számításait. Kipróbálta magát castingdirektorként, junior-, majd kreatív producerként is, és a Femina szerint jelenleg is ebben a pozícióban dolgozik a Password című új vetélkedőben.

Szintén közreműködött a Bank, az Áll az alku, és az Őszintén! Joshival produkciókban is, az 50 milliós játszmáért pedig Televíziós Újságíró díjat is kapott 2017-ben.