Új-Zélandon az év halának választották a kocsonyahalat, ami egy évtizeddel ezelőtt nyerte el a világ legrondább állata címet. Amint azt a New York Post is megírta, ez az állat pontosan ugyanúgy néz ki, amint azt a neve is sugallja: egy kis lila ragacshalom, aminek az arca egy roppant elkeseredett öregemberre hasonlít.

Fotó: new york post

A medúzákhoz hasonlóan a kocsonyahalnak sincs teljes csontváza vagy pikkelyei, nincsenek izmai és úszóhólyagja sem, amelyekkel más halak rendelkeznek a felhajtóerő fenntartása érdekében. Úszóhólyag nélkül a többi hal hajlamos elveszíteni a kontrollt, és irányíthatatlanul süllyedni vagy emelkedni a vízben,

a kocsonyahalra viszont ez annyiban hat, hogy amikor a szárazföldre kerül, egyszerűen szétfolyik a megváltozott légnyomás miatt.

Tekintve, hogy Ausztrália és Új-Zéland vizeiben érzi a legjobban magát, így nem csoda, hogy egyszer ez lett az év hala az országban.