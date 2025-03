Gyönyörű menyasszony lett a színésznő.

A Saltburnnel rendezőként berobbanó Emerald Fennel jövő februárban, egészen pontosan Valentin-napon mutatja be új filmjét, Emily Bronte Üvöltő szelek című regényének adaptációját. A legújabb feldolgozás főszerepben nem kisebb nevek, mint Jacob Elordi és Margot Robbie lesznek láthatóak, a mellékszereplők kilétét, valamint a pontos forgatókönyvet viszont egyelőre homály fedi.

A forgatások pár hete kezdődtek meg az Egyesült Királyságban, a minap pedig az első lesifotók is kikerültek az Oscar-jelölt színésznő által játszott Catherine Earnshaw-ról is. Robbie egy nyitott vállú, fehér esküvő ruhában látható a képeken, hatalmas fátyla mozgatásához pedig a felvételek tanúsága szerint több stábtagra is szükség volt.



A Barbie sztárja (aki mindössze néhány hónapja adott életet első gyermekének) egyébként nem csak színésznőként vesz részt a produkcióban, de a gyártásba is beszáll LuckyChap nevű cégével.