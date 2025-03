Szigetszentmiklóson él a házaspár.

Fotó: Story magazin

Dobos Evelin és férje, Kovács Dániel Richárd tavaly fogadtak örök hűséget egymásnak, de már két és fél éve, hogy együtt élnek Szigetszentmiklóson. A házaspár a Story kameráinak is megmutatta most otthonát, és arról is beszéltek, hogy tetszik nekik a vidéki élet.

„Sokkal jobb ilyen környezetben élni, közel a természethez” – árulta el a színésznő, aki szerint hiába van rengeteg munka egy kert körül, nekik az az otthonuk kedvenc része, és mindig nagyon szívesen dolgoznak rajta. Kertjükbe benyúlik a Duna is, de mivel az szabályozva van, így nincsenek veszélyben egy esetleges áradáskor sem, ellenben örömmel élvezik a helyi kacsák, szürke gémek, jégmadarak, sőt mocsári teknősök rendszeres látogatását.

Emellett megmutatták konyhájukat is, nappalijukat, sőt kedvenc személyes tárgyaikat is, például Kovács filmes elismeréseit, vagy a színésznő Sztárbox-kesztyűjét és 2022-es Konyhafőnök VIP fődíját. Bár főzni főleg külön szeretnek, takarítani, pakolni együtt is szoktak, Dobos Evelinről pedig az is kiderült, hogy hatalmas videójáték-rajongó.

„Itt szokott őrjöngve játszani, nem lehet hozzászólni” – nevetett férje.