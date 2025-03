Rubint Réka és Schobert Norbert korábban már őszintén vallott a szerelmi életéről. Mint akkor fogalmazott, egyik rossz kapcsolatból a másikban találta magát, az önbecsülése romokban hevert. Véleménye szerint „igazából a férfiak rombolták le az évek során”. Szerencsére fordult a kocka, hiszen új beköltözött az életébe a szerelem, ugyanis megismerkedett építési vállalkozóként dolgozó új kedvesével, Dányi Dániellel.

Az okleveles aerobik edző tavaly május óta erősítette a szinglik táborát, miután véget ért kapcsolata a nála tíz évvel idősebb focistával, Szekszárdi Tamással, aki miatt még azt is vállalta, hogy Kazincbarcikára költözik. BárSchobert Norberték lánya a nyár során bevallotta, kezdetben nehezen élte meg a szakítást, de a Sztárbox-os szereplése óta már sikerült lezárnia a múltat. Most a kapcsolatfüggőségéről mesélt egy podcastműsorban.

Én nagyon sokáig párkapcsolat függő voltam, tényleg mindig kapcsolatról, kapcsolatra mentem, mert egyszerűen nem éreztem magam elégnek egyedül. Mindig kellett valakinek a visszacsatolása. De amikor szétmentünk az ex párommal, akkor húztam meg a határt és mondtam azt, hogy ebből elég, és eldöntöttem, hogy a következő felkészülést egyedül fogom végigcsinálni. Utána pedig meg is nyertem a műsort, tehát érdemes volt elkezdeni az önfejlesztést

Bár a Schóbert Lara már újra boldog párkapcsolatban él, mégis fontosnak tartja, hogy a fejlődést ne hagyja abba, amiben a pszichológusa is sokat segít.

Szerintem a legnehezebb dolog felismerni valamit az életünkben, és azzal szembe nézni. Nagyon sokan hajlamosak vagyunk arra, hogy ha valami van, azt besöpörjük a szőnyeg alá azzal, hogy majd megoldjuk. Nagyon fájdalmas, viszont a legnagyobb bátorság ezekkel szembenézni szerintem. És egyáltalán nem ciki elmenni pszichológushoz sem. Most is sok ilyesmi van az életemben és már volt is, de most is be vagyok jelentkezve a pszichológushoz