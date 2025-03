Elárulta, hogy telnek a hétköznapjaik két kisfiúval.

Tabáni István 16 évvel ezelőtt, 2009-ben nyerte meg a Csillag születik című tehetségkutatót. Az énekes ugyan azóta is a zenével foglalkozik, és igyekszik időről időre új dalokkal meglepni rajongóit, a legfontosabb számára, hogy karrierje és magánélete egyensúlyban legyen. Szerelmével, Csillával két kisfiút nevelnek: Nataniel 6, Noel pedig 4 éves múlt.

„Korábban énekeltem nekik, azt nagyon szerették, most, hogy már nagyobbak, kevésbé tűrik. Voltak néhányszor a koncertjeimen, sőt a nagyobbik fiam, Picur a koncertem előtt a színpadon is kipróbálta már a mikrofonom. De láttak már a tévében is énekelni” – kezdte a Tabáni, aki nagyon örül, hogy a fiúk egyre érdeklődöbbek a zene iránt.

„Ha úgy adódik, és mégis dalra fakadnak itthon, akkor azt önkéntesen teszik minden ráhatás nélkül, mert lelkesek. És ha sikerül becsatlakoznom, az nekem is más érzés, mint általában. De volt, hogy az itthoni feléneklésem alakalmával Picur kiragadta a kezemből a mikrofont, és ő énekelt, mert annyira szeretett volna.

Azt is megjegyezte, hogy, ha felnő, énekes lesz, mint akkor kollégák leszünk. Nyilván elkerülhetetlen, hogy ne fertőzzem meg a gyerekeket, és csak idő kérdése, mikor jut eszükbe, ha eszükbe jut, hogy éneklésre adják a fejüket.

De én ott leszek, ha így döntenek, és segítek nekik.”

Ugyan felesége nagyon szerette volna, ha egy kislánnyal is bővül családjuk, az énekes szerint egy harmadik baba nem férne bele az idejükbe, főleg, hogy nincs a legegyszerűbb dolguk a két kisfiúval.

„Alapvetően gyerekneveléssel telnek a napjaink, mint minden szülő esetében. Sokszor megpróbáltatásokkal és kompromisszumokkal jár a fiúk nevelése. Kényes egyensúly mindig összehangolni a munkámat és a családi életemet. Az alkotó folyamatok, a tervezés és a gyakorlás is sokszor otthon történik, ez olykor lassítja a munkát, ugyanakkor inspirálóan is hat a művészetemre” – árulta el a Blikknek.