Lil Frakkot és Gegét is megihlette A Fehér Lótusz, új dalukhoz pedig a produkció is engedélyét adta.

Február végén visszatért A Fehér Lótusz, azóta pedig hétről hétre együtt izgulnak nézőik milliói, hogy megtudjuk, hogy alakul az új évad főszereplőinek sorsa. Az HBO kult sorozata nemcsak a világot hódította meg, hanem a hazai zenei élet arcait is megihlette: Lil Frakk és Gege már több sikeres közös munkán vannak túl, ezúttal pedig a széria új, fülbemászó főcímdalát dolgozták fel Rendben leszek című új számukban.

Az elmúlt időszakban nem sűrűn akadt arra példa, hogy egy ilyen nagy nemzetközi produkció engedélyt ad a lokális alkotóknak, hogy “szabadon garázdálkodjanak” egy-egy főcímdallal, ezért is számít kifejezetten különlegesnek ez a kollaboráció.

Lil Frakk régóta a sorozat rajongója, mint mondta, mindig is szerette azokat a filmeket, sorozatokat, amik megmutatták, a csillogó felszín mögött súlyos emberi drámák lapulnak meg: „Ezért nagy kedvencem például Ruben Östlundt-tól A szomorúság háromszöge (de a rendező teljes munkássága), és a Hatalmas kis hazugságok is ilyen volt, aztán jött a Fehér Lótusz. Én egy olyan narratívát adtam a verzémnek, amivel eddig mindegyik évadban lehetett találkozni. Sokszor döntenek úgy párok, hogy mentsék a menthetőt, hogy egy kicsekkolás, egy romantikus utazás, majd megmentheti a kapcsolatot. Sokszor pont ezek az utak, amikor csak egymásra/magatokra tudtok figyelni, így minden kis rezdülés felerősödik, a feszültségek könnyebben kikerülnek a svédasztalra. Az én verzém azt fogta meg, hogy egy ilyen mentöőv, pont süllyedéshez vezethet."

Gege is a kezdetek óta követi a sorozatot, így nagyon egyszerű volt számára a szövegében is megjeleníteni a történet mondandóját, életérzését.

„Az első évad óta nagy fanja vagyok A Fehér Lótusznak, kétszer is végignéztem a Hawaii etapot. Engem az kap el a sorozatban, hogy rávilágít, hogy a kiszakadós helyzetek valójában beszakadósak. Sokszor úgy gondolunk a kikapcsolódásra, mint valami olyan idő, amit pont hogy nem magunkkal kell töltenünk, hanem magunk mögött hagyhatjuk az életünket és végre valami mást húzhatunk elő. Pedig pont ilyenkor jönnek elő a legbelső tulajdonságaink, és csordul ki az a bizonyos pohár. Vagy inkább összetörik. Próbáltam a verze szövegében is ezzel operálni, és bemutatni ennek a helyzetnek a paradoxonságát" – mesélte a rapper, akinek Apple Music és Spotify oldalán mától már hallható is a végeredmény, de egy rövid TikTok videót is készítettek a felvételről a Max felületére.