A sportoló elárulta, miért döntöttek így.

Barnai Judit a napokban a TV2 Mokka című műsorában vendégeskedett, ahol bruschettakészítés közben többek között az újonnan indult Farm VIP című tanyasi realityben szerzett élményeiről is mesélt, aminek sárga csapatát erősíti, valamint párja, Curtis, azaz Széki Attila is szóba jött. A válogatott kosárlabdázó 2020 óta alkot egy párt a rapperrel, akivel nem titkoltan voltak nehéz időszakaik. Tavaly augusztus óta jegyben járnak, úgy tűnik azonban, az esküvő még várat magára: bár a szerelmesek úgy tervezték, 2026-ban kelnek egybe, inkább elhalasztották azt. Barnai Judie az okokról így mesélt:

„Tolódik minden, mert én aláírtam a következő szezonra is a csapatomhoz. Megkerestek már egy hónappal ezelőtt, hogy mindenképpen szeretnének megtartani. Elbüszkélkedhetek azzal, hogy bejutottunk a rájátszásba a csapatommal, és igazából ebben a szezonban az volt a célunk, hogy ne essünk ki, ehhez képest olyan nagyot ugrottunk, hogy ott vagyunk a legjobb nyolcban. Iszonyatosan büszke vagyok a csapatomra és arra, hogy ezt a célt sikerült elérnünk. Úgyhogy igazából én alá is írtam, nem gondolkodtam egy másodpercig sem” – újságolta el a sportoló, majd kitért arra, hogyan közölte Curtisszel, hogy el szeretné halasztani az esküvőt.

Minden tolódik. Atival azt megbeszéltem, mert nem tudtam, hogy fogja fogadni, mert úgy volt, hogy ez lesz az utolsó szezonom. Mondtam neki, hogy egyszerűen egyénileg is annyira jó szezont zártam most, hogy nem szeretném abbahagyni. A csapattal és az edzővel is nagyon jól megtaláltuk a közös hangot. Nem tudnám most abbahagyni, az egész tulajdonképpen egy nap alatt lezajlott