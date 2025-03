Kórházba kellett szállítani az énekest.

Fotó: TV2

Nagy volt a riadalom a Farm VIP nyári forgatásán: ahogy azt a nézők a legutóbbi adásban láthatták, Fekete Pákó csúnya balesetet szenvedett. Az énekes lábát egy favágó versenyen találta el a balta, vérző végtagjára társai hívták fel a figyelmét.

Futás közben történt a dolog, rosszul léptem és ahogy a kezemben volt a balta, egyszerűen elvágta a húsomat. Annyira izgultam és koncentráltam a helyzetre és arra, hogy nyernünk kell, hogy abban a pillanatban nem is vettem észre, hogy mi történt, a többiek ordítottak, hogy „Pákó, vérzel”!

– emlékezett vissza a sárga csapat játékosa, akinek hatalmas sérülés lett a lábán. Szerencsére a helyszínen tartózkodó orvosok rögtön a segítségére siettek.

„Nagyon megijedtem, amikor megláttam, rosszul is lettem. Nem tudtam, hogy mekkora bajt okoztam, féltem, hogy nagyon mélyre ment és esetleg még maradandó sérülést is okoztam magamnak, nem fogok tudni rendesen járni. Azonnal bejöttek értem és kivittek a játékból, kórházba vittek” – folytatta a mulatós zenész, hozzátéve: a klinikán már kicsit megnyugodott, főleg, miután összevarrták sebét.

„Kaptam fájdalomcsillapító injekciót, ott már rettenetesen fájt. Antibiotikumot is kellett szednem, amitől meg kicsit legyengültem. Azon rágódtam, hogy egy pillanat alatt mekkora bajt okoztam. Másnap vissza kellett menni a kórházba kontrollra, megnézték, adtak akkor is fájdalomcsillapítót, de azt mondták, hogy kímélni kell és sokáig fájni fog. Pihentettem és kíméltem a lábamat, azóta gyönyörűen begyógyult. Már úgy futok, mint egy tigris és táncolni is tudok” – idézte szavait a Bors.