Mint kiderült, családjával nem Budapesten képzeli el a jövőjét a színésznő.

Nagyot fordult a világ Osvárt Andreával januárban, hiszen megannyi év várakozás után édesanya lett.

„Majdnem lemondtam róla egyébként, nem gondoltam, hogy én is ilyen szerencsés leszek, hogy ez még megadatik nekem” – kezdte a TV2 kameráinak a 45 éves színésznő, hozzátéve: nagyon fontos volt számára, hogy többi családtagjának is azonnal megtetszett az olasz eredetű, holdat jelentő Luna név, hiszen ő maga is 10 évet élt kint.

„Hazaköltöztem Magyarországra a régi lakásomba, ahol otthon érzem magam. Aztán bevonzottam a páromat úgy, hogy kipakoltam például a szekrényem felét, helyet csináltam egy férfinak benne – és aztán hip-hopp lettek is ott férfi ruhák. És aztán szépen, lassan bevonzottuk a picikét is, mert annyira szerettük volna.”

Ugyan kedvesét, Milánt eddig nem láthatták rajongói, most egy rövid snitt erejéig közösen is kamera elé álltak, sőt, több meghitt családi fotót is mutattak a

. Ezeken a férfi gyakorlott apukaként fogja kezében Luna Grétát

mivel a férfinak született két gyermeke előző házasságából, így számára nem újdonság a szülői szerep. A színésznő szerint kedvese nagyon sokat segít neki a gyereknevelésben, türelmes, tapasztalt és értő kézzel nyúl mind a kicsihez, mind idősebb lányaihoz.

Nagyon örülök, hogy nem húszévesen jött a gyerek, akkor még építettem magam, és úgy éreztem volna, hogy lemaradok valamiről, kimaradok valamiből. Most a mi életünkben mind a ketten úgy vagyunk, hogy mi már nem építkezünk, tudjuk, hogy kik vagyunk és felépítettük magunkat.

Egyelőre a hármasuk Bécs és Budapest között ingázik, de úgy tervezik, hogy hosszútávon az osztrák fővárosban horgonyoznak le.

„Én azt hittem, hogy innen már nem fogok többet elmenni Budapestről, de most már átkattant az agyamban, hogy most már ott vagyunk otthon – vallotta be a színésznő.