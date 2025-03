A Farm VIP játékosa bebizonyította, hogy bármit képes túlélni.

Horváth Gréta teljesen új emberré vált, mióta volt férje egyik napról a másikra kilépett az életéből. A férfi, akivel az egygyermekes édesanya az Ázsia Expressz második évadát megnyerte, maga vallotta be, hogy hűtlen volt, a viharos szakításra pedig nem sokkal azelőtt került sor, hogy megülhették volna második házassági évfordulójukat. Az influenszer ugyan megfogadta, többet nem beszél második válásáról, ám a minap kivételt tett, amikor a Farm VIP című műsor kapcsán adott interjút. Tette ezt azért, mert a tanyasi realityben is látszik, hogy lélekben és testben is erősebb, mint valaha.

Horváth Gréta korábban úgy fogalmazott, válása után elsősorban magának szerette volna bebizonyítani, hogy bármit túlél, ám ezt az elmúlt hetekben a Farm VIP nézői is láthatták a teljesítményén. Az influenszer a realityben a sárga csapatot erősíti, jobban mondva tyúkanyóként vigyázza, igazi tartóoszlopa lett a taktikázó sárgáknak. A hétfő esti adásban a műsorvezetőnő, Demcsák Zsuzsa ráadásul egyenesen istennőként aposztrofálta őt, miután újabb embert próbáló feladatot nyert meg. Horváth Gréta nem tagadja, mélyről rakta magát össze , hiszen évekkel ezelőtt összetörve, megalázva érezte magát, a változás azonban szembetűnő, azon felül is, hogy több mint 30 kilót fogyott – melyet követően plasztikáztatott is – és rátalált a szerelem . Úgy véli, a műsor által sikerült megváltoztatnia a róla, tévesen kialakított képet.

„A Farm VIP tulajdonképpen annak a hosszú útnak a kiteljesedése lett számomra, melyre a válásom után léptem. Rengeteg pozitív visszacsatolást kaptam a forgatás alatt a játékostársaimtól, mostanában pedig a nézőktől. A korábban rólam alkotott kép pedig összeomlani látszik, aminek őszintén örülök. Ez a műsor kínálta számomra az első, igazi lehetőséget arra, hogy önmagam legyek. Észrevették azt a gondoskodó, szeretettel teli nőt, aki én vagyok és aki akkor is voltam, amikor ezt nem értékelte az, akinek igazán kellett volna” – kezdte az édesanya, aki fontosnak tartja felhívni nőtársai figyelmét arra, hogy ne ragadjanak benne egy rossz kapcsolatba.

Nagy szavak ezek, én tudom, de még is úgy gondolom, hogy magam vagyok az élő példa arra, hogy a legmélyebb gödörből is van felfelé vezető út. Akkor is, ha egy férfi mindent és még annál is többet megtett azért, hogy elnyomhasson, eltiporhasson és megalázhasson. Nem kell, nem szabad bennragadni egy olyan kapcsolatban, ahol a másik fél, legyen az férfi, vagy akár nő, elnyom és elveszi az önbizalmad

– jelentette ki határozottan a Borsnak Horváth Gréta, hozzátéve, a tanyasi reality segített meghozni számára az önbizalmat, amire vágyott.

„Mostanra olyan erősnek érzem magam, amilyen erős mindig is lenni akartam. Egyben van a világom, jóban vagyok és maradok önmagammal!”