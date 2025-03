Három év jegyesség után véget érhetett a szerelmük.

Fotó: Doug Peters / Northfoto

Sydney Sweeney és vőlegénye, Jonathan Davino jegyessége 2022 eleje óta tart, s bár esküvőjüket idén májusra időzítették, különféle elfoglaltságaik miatt nemrég elhalasztották. A TMZ értesülése szerint azonban más oka is lehet annak, hogy az Eufória sztárja nem siet azzal, hogy az oltár elé vonuljon. Nemrég ugyanis kiszúrták, hogy Sweeney szilveszteri fotómontázsából eltűnt az a kép, amelyiken párjával váltanak egy forró csókot,

így sokan máris arra gondolnak, hogy gondjuk adódhatott.

Bár a 27 éves színésznő egyébként sem szokott a magánéletéről gyakran posztolni, így is kevés magyarázat lenne észszerű, hogy miért töröl valaki ok nélkül egy korábbi szerelmes fotót a jövendőbeliéről. A lap azt is megtudta, hogy Sydney Sweeney hetek óta a Beverly Hills Hotelben lakik – a férje nélkül. Mint kiderült, a szerelmeseket utoljára januárban látták együtt, és a szakításukról szóló pletykák nem sokkal ezután kaptak szárnyra.