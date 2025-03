A ValóVilág korábbi győztese úgy véli, a börtönben töltött két évének köszönheti, hogy türtőztetni bírta magát a nigériai mulatós előadóval vívott szócsatájakor.

Egyre feszültebbek a viszonyok a Farm VIP ötödik évadában, a hétfő esti adásban például nem csupán Horváth Gréta akadt ki, amiért a sárga csapat tagjai nem tesznek eleget a rájuk bízott feladatoknak – mint mondta, ennyire „panellakók” nem lehetnek –, hanem Aurelio Caversaccio is, akinek az szúrta a szemét, hogy Fekete Pákó sem valami aktív, ám a nigériai származású mulatós előadó mentségére szól, hogy a favágós feladat során csúnyán megsérült, emiatt kórházba vitték, és összevarrták a sebét. Pákóra ezért többnyire egyszerűbb, akár ülés közben is elvégezhető feladatokat bíznak. Részben ezért is történt, hogy Aurelio meglehetősen kiakadt, amikor a mulatós előadó nem akarta vállalni, hogy csapkodja a pajtánál szálldogáló legyeket, mondván, őt a légyinvázió egyáltalán nem zavarja. Hogy az egykori valóságshow-győztesnek kezd elege lenni mindenből, mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy az előadó szemébe mondta: fel kellene adnia a versenyt.

A történtek után csak még nagyobb nézeteltérés alakult ki a sárga csapat tagjai között, akik azt követően, hogy Pákó visszatért az orvostól, megbeszélést tartottak. Pákó ekkor számonkérte a csapattársait, amiért mindig őt akarják párbajra küldeni, mondván, ő már kétszer volt párbajozni, de Aureliónak is beolvasott, mert nem tetszik neki, ahogy beszél velük. A valóságshow-hős ezt annyival letudta, hogy csak azért is párbajozni viszi Pákót, és tesz róla, hogy hazamenjen.

„Le kell állítani magad! Mert itt te nem vagy főnök! […] Te félsz tőlem? Ha férfi vagy, akkor miért nem adsz rá kezet? Te egy k***g vagy!” – vágta oda Pákó Aureliónak, aki ekkor felállt, és kikérte magának a kisípolt trágár jelzőt.

Figyelj ide, most még egyszer szépen megkérlek, te engem ne k***gözzél, öt perc múlva nekem ne gyere oda sírni, te engem nem fogsz ****. Hát mit képzelsz te magadról? Hát gondolkozzál már! Tudjad már, kivel beszélsz, te hajléktalan! […] Na menjél is el innen, mert én nem megyek oda vissza, ahol még rosszabb palikkal leszek, mint te

– akadt ki a korábbi ValóVilág-győztes, aki utóbb elmondta, meglátása szerint nagyon jót tett neki az a két év, amit börtönben töltött.