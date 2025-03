A feleségétől is megkapta a magáét a viselkedése miatt.

Demcsák Zsuzsa úgy harangozta be a Farm VIP ötödik évadát a premier előtt, mint az eddigi legpusztítóbb szériát, amit eddig láthattunk. A műsorvezetőnő ez alatt azt is értette, hogy a tanyasi reality történetének ez az eddigi legjobb évada, melyben váratlan fordulatokból és cirkuszból sincs hiány. A sárga csapat két tagja, Fekete Pákó és Bálint Antónia között például a reality történetének egyik legdurvább vitája bontakozott ki.

Itt is megverlek, már nagyon régóta nem bírlak téged. [...] Te utálsz engem? Fajgyűlölő vagy? Rasszista vagy? [...] Takarodjál innen a büdös életbe!

– szidta csapattársát az egyik adásban Pákó, akinek támadását Bálint Antónia nem érezte jogosnak.

Mint ismert, a nigériai származású mulatós előadó azért akadt ki, mert úgy érezte, hogy az egykori szépségkirálynő tiszteletlenül bánik vele. Egyik szóváltásuk alkalmával meg is fenyegette a nőt azzal, hogy megveri. Vitájuk végül nem fajult tettlegességig, s bár az adásban többször is megpróbálták megbeszélni a dolgot, és ki is békültek, egy párbaj során Fekete Pákó mégis „megverte” Bálint Toncsit. Ám azzal, hogy a tavaly nyáron forgatott adások képernyőre kerültek, mindkettejükben felszakadtak a sebek. A reality két szereplőjét végül a hot! magazin hozta össze a nézeteltérések tisztázása érdekében. Bár elásták a csatabárdot, az 1991-es Miss Hungary győztese kijelentette: megbocsátott, de nem felejt.

Nagyon szégyellem magam a történtek miatt. Amikor mondtam a páromnak, Gyöngyinek, hogy megyek bocsánatot kérni Toncsitól, azt mondta, azt nagyon jól teszem

– árulta el a mulatós zenész, aki viselkedését korábban azzal magyarázta, hogy azért nem tud úgy veszekedni, ahogy illene, mert küzd a magyar nyelvvel, de eszében sem volt kezet emelni Antóniára. Végül térden állva, egy csokor virággal a kezében könyörgött az egykori szépségkirálynő bocsánatáért. Az erről készült fotó ide kattintva érhető el.

„Úgy érzem, hogy a harag és a neheztelés nem vezet jóra. Hiszek abban, hogy hosszú távon a megbocsátás a helyes út. A megbocsátás keresztényi erény, ezért megbocsátok Pákónak. Nem szeretném a szívemben hordozni a sérelmeket, mert hiszem, hogy a béke mindig jobb, mint a gyűlölet vagy az ellenségeskedés. [...] Szeretném világossá tenni, hogy az erőszak minden formáját elutasítom, szóban és tettekben egyaránt. Nem tartom elfogadhatónak azt, ahogyan Pákó velem beszélt, és hiszem, hogy senkivel nem szabad így bánni. A megbocsátás nem jelenti azt, hogy elfelejtem a szavakat, amik a szívem és a lelkem legmélyéig hatoltak, sem azt, hogy a történtek ne hagytak volna bennem nyomot egy életre” – szögezte le Bálint Antónia, hozzátéve, nem kíván különösebb kapcsolatot tartani Fekete Pákóval a jövőben.