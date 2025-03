A 46 éves műsorvezetőnő először mesélt harmadik férjéről, Ferencről, akinek még nincs gyermeke, de nagyon vágyik arra, hogy apa legyen.

Demcsák Zsuzsa a második válása óta még inkább féltve őrzi a magánéletét, ám a TV2 Titkok Ramónával című podcastjának szerdán megjelenő adásával kivételt tett, s többek között arról is mesélt, hogyan ismerkedett meg harmadik férjével, a nála néhány évvel fiatalabb Ferenccel. A Farm VIP háziasszonya 2023 karácsonyán vállalta fel, hogy titokzatos párjával, aki egy sikeres debreceni üzletember, hivatalosan is összekötötték az életüket, s mint kiderült, a családalapítástól sem zárkóznának el.

„Másfél éve ismerkedtünk meg, két hét után megkérte a kezemet, és onnantól már csak az volt, hogy hol találunk minél hamarabb házasságkötő termet. Végül Gárdonyban házasodtunk össze. Nagyon boldog vagyok! Az, ahogyan ő bele tudott helyezkedni a mi életünkbe, az fantasztikus… Nagyon szeretik őt a gyerekek, és én is nagyon szeretem, az az igazság!”

Nagyon menő pasi, kicsit fiatalabb nálam, de nem sokkal… S hogy mi a jövő? Erről még nehéz jósolgatni! Neki még nincsen gyereke, de ez egy nagy álom az életében, erről megy közöttünk a beszélgetés… 46 évesen biztos vannak csodák, de nem hiszem, hogy ekkorák. Ha van csoda, akkor lesz csoda, én szeretném!

– jelentette ki a műsorvezetőnő az adásban, amelyet a Bors szemlézett.

Demcsák Zsuzsa 2014-ben vált el gyermekei, a most 18 éves Laura és a most 20 éves Benedek apjától. Nem titok, hogy ez a válás rendkívül megviselte a műsorvezetőnőt, akire évekkel később az Ázsia Expressz forgatása alatt talált rá újra a szerelem. Az indiai származású férfival, Krishan Dangwallal először a férfi hazájában házasodtak össze, majd 2020 tavaszán Magyarországon is sor került az esküvőjükre. Házasságuk azonban zátonyra futott, 2022 őszén úgy döntöttek, elválnak. Demcsák a 2023 szeptemberében kimondott válásukról azt mesélte: nagyon szép volt, még a bírónő is sírt.