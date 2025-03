Feszített a munkatempó.

Vasárnap A Nagy Duett második élő showja zajlott le, amelynek kiesői eddig L.L. Junior és Szorcsik Viki, valamint Nagy Feró és Molnár Anikó párosa. Az énekes show Liptai Claudia és Till Attila műsorvezetésével tért vissza, ami nem kevés izgalmat tartogat a nézőknek. Liptai ugyanakkor elárulta: hét év után vezetett újra élőben műsort, mely visszatérést megelőzően nagyon izgult.

„Nagyon szeretem A Nagy Duettet, jó volt ide visszatérni hét év után. Tillát pedig egyszerűen imádom, 23 éve dolgoztunk először együtt a Big Brother-ben és azóta sem csalódtam benne. Mindig szívmelengető érzés találkozni vele. Vannak olyan emberi kapcsolatok, amik a hosszú évek alatt hullámzóak, na, pont vele nem ilyen. Szerintem Tilla az egyik legjobb természetű ember, akit ismerek” – fogalmazott a műsorvezető, aki szerint olyan kitűnő kapcsolat van köztük, ami tényleg ritka.

Liptai egy kulisszatitkot is elárult a nézőknek A Nagy Duett kapcsán:

Délután négy óra óta nem volt időm elmenni a mosdóba, most pedig este 11 van. A nézők nem is sejtik, hogy milyen feszített időbeosztásból áll egy ilyen nagyszabású showműsor. Minden percünk be van osztva, nem az utolsó pillanatban esünk be a stúdióba, hanem már vasárnap délelőttől dolgozunk, próbálunk