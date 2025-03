De Szingapúrban akár meg is valósíthatja még ezt.

A TV2 Titkok Ramónával című beszélgetős műsor legutóbbi vendége Demcsák Zsuzsa volt. A tévés őszintén mesélt magánéletéről, válásáról és a gyerekvállalásról is, de Lékai-Kiss munkájáról is alaposan kifaggatta. Mint kiderült, a Farm VIP háziasszonya ugyanezt a karrierutat járná be, ha újrakezdhetné, mindössze egy dolgot csinálna csak másképp.

„Pedig nem vagyok az a fajta, aki megbán bármit is. Elfogadtam volna azt az ösztöndíjat, ami volt nekem még ott az egyetemen. Ez a milánói Bocconi egyetemre volt, ami Európa második legjobb közgazdaságtudományi egyeteme, oda kimentem volna. Csak akkor én már annyira tévéztem, hogy azt mondtam, hogy nincs most nekem felesleges fél évem-egy évem, hogy ezt elpazaroljam, hiszen itt annyi minden történik. Azt elfogadnám” – vallotta be a műsorvezető, majd így folytatta:

És lett volna egy álmom, ami nagyon sokáig álom volt, még amikor a gyerekek picik voltak, akkor is azon gondolkodtam, hogy na ezt meg kéne valósítani, az pedig az volt, hogy vagy a CNN-en, vagy a BBC-n elmenni hírolvasónak. Azt nagyon-nagyon szerettem volna, tulajdonképpen az az egy, ami nem valósult meg, ami kimaradt.

Persze közel sem biztos, hogy ez majd még a jövőben nem válik valóra.

„Egyébként most Szingapúrban néztem angol nyelvű csatornákat, oda még majd lehet egyszer megpróbálkozom” – tette hozzá nevetve Demcsák.