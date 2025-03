Ez áll a háttérben.

Papp Gergő, a Fricska táncegyüttes vezetője tavaly decemberben adta hírül a csoport közösségi oldalán, hogy külön utakon folytatják testvérével, Papp Máté Bencével. Mint kiderült, a döntés hátterében az áll, hogy mindketten mást szeretnének csinálni, így új néven folytatják az egyletet, de már Tóth Gabi kedvese nélkül.

Papp Máté Bence most a Blikknek árulta el, mi áll a távozásának hátterében: „Nekem is voltak olyan részletek, amik meglepetést okoztak, de összességében annyit elmondanék, hogy az én kedves édestestvéremmel voltak szakmai és emberi nézeteltéréseink az évek alatt... A Fricska volt az, amely egy olyan közös cél volt, ami a szellemünket összekötötte. Viszont most már tényleg ott tartunk, hogy nagyon hálás vagyok Gergőnek, amiért rákényszerülök arra, hogy egyedül építsem fel a saját karrieremet” – jelentette ki a táncművész.

Arra a kérdésre, hogy ez negatív hatással volt-e bátyjával való kapcsolatára, így válaszolt a Dancing with the Stars táncosa: „Hát, ha az elmúlt tizenöt évet nézem, akkor nem...”

A 2025-ös éve viszont nagyon ól indult a táncosnak, akinek rengeteg terve van: szeretne például újfent táboroztatni Tóth Gabival, csak még a helyszínt keresik.

Most ezen dolgozunk gőzerővel. A helyszínnel van gond, keressük a megfelelőt, ugyanis annyian jelentkeztek, hogy akkora hely kell, ahol akár 120 embert is el tudunk szállásolni. Én egy albumot is szeretnék elkészíteni a nyárra, Máténak pedig ott az új tánccsapat

– vette át a szót Tóth Gabi, akinek nagy inspirációt ad a munkában párja. Úgy érzi, nagyon termékeny napokat él meg, mert Papp nemcsak a párja, de egyben az alkotótársa is, akivel a művészetben, táncban, zenében mind tudnak kapcsolódni.