A korábbi szépségkirálynő nem is lehetne boldogabb.

Fotó: TV2

Szarvas Andi, a 2018-as Miss World Hungary győztese tavaly nyáron adta hírül, hogy eljegyezték, majd szeptemberben azt is megtudhattuk, hogy már a baba is úton van. A szerelmesek novemberben pedig hivatalosan is összekötötték az életüket, mert szerették volna férj és feleségként várni a születendő gyermekük érkezését.

Az egykori szépségkirálynő közösségi oldalán számolt be az örömhírről: megszületett a kislányuk, akinek a Zina nevet adták. „Te vagy a mi kis csodánk, Kaszás Zina!” – kezdte az újdonsült anyuka, aki hozzátette: mondták neki hogy ehhez fogható érzés nincs a világon, de bevallása szerint erre az érzésre nem lehet felkészülni.

Leírhatatlan! Mindenki jól van, bár én még gyengélkedem picit. Zina pedig üzeni: Imádom apa és anya melegségét érezni, olyankor mindig jókat és hosszadalmasakat alszom. Azt hiszem odáig vannak értem

– olvasható a kisgyermekről készült felvételek mellett.