Ráadásul Bella Ramsey-vel is összeöltözött.

Jó híreink vannak a TheLast of Us nézői számára: már csak alig két hét, és visszatér a népszerű sorozat az HBO Max felületeire! A hivatalos premiert már meg is tartották Los Angelesben, ahol jelen volt a két főszereplő, Bella Ramsey és Pedro Pascal is, ráadásul össze is öltöztek: mindketten egy sötét, részben zöld-tónusú szettet választottak az eseményre.

Míg Ellie megformálója egy elegáns, hátul szöveggel és mintával díszített öltöny-szettet viselt a bemutatón, addig a chilei származású sorozatsztár egy valamivel vagányabb összeállítás mellett döntött. Kockás zakója és kék garbója még abszolút klasszikus választásnak számított, ahogyan a fekete bőrnadrágja is, ám amikor oldalra fordult, előbukkant a szett legmeglepőbb eleme: a zakó alatt egy combig érő bőrcsizma húzódott. Az Yves Saint Laurent darab különlegessége hossza és anyaghasználata mellett, hogy szemből szinte észrevehetetlen volt, mivel tökéletesen egybeolvadt Pascal nadrágjával.

Persze nem szabad elmenni szó nélkül a stábhoz újonnan csatlakozó, Abby-t alakító Kaitlyn Dever mellett sem, aki Isabela Merceddel inkább a gálásabb vonalat képviselték estélyi ruháikban.